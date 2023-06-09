Накануне Дня России Алексей Логвиненко вручил первые паспорта 12 школьникам

Глава администрации вручил первые паспорта лучим школьникам Ростова. Фото: Артем КИЛЬКИН

В преддверии Дня России глава администрации Алексей Логвиненко вместе с начальником управления МВД России по городу вручил первые паспорта выдающимся ростовским школьникам, а также Конституцию РФ. Об этом говорится в телеграм-канале Алексея Валентиновича.

Документы, удостоверяющие личность, получили 12 подростков, которые проявили успехи не только в учебе, но и в спорте, творческой и общественной жизни. Некоторые из них принимали участие в Параде 9 Мая, а кто-то является командиром юнармейского отряда.

Среди выдающихся школьников Ростова стала Дарья Беспорочная, Екатерина Богданова, Дмитрий Веденский, Маргарита Ветушенко, Дмитрий Горелько, Андрей Кайгородов, Ольга Короченцева, Элен Маргарян, Евгения Раздорова, Ксения Саркисова, Мария Филатова, Злата Шляхта.

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