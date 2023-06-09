В Краснодаре мать после родов морила ребенка голодом

Мать признала свою вину, дело направлено в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре женщину обвиняют в смерти 4-месчной дочери. Об этом 8 июня сообщила «КП-Кубань».

По версии правоохранительных органов, жительница Краснодара всю беременность не обращалась к врачам и не становилась на учет. А когда пришло время, родила дома. Но после этого младенца не торопилась нести к врачам на осмотр. Вместо этого мать решила растить малышку по своей методике.

Женщина полностью исключила из рациона грудничка продукты, содержащие белок. Через время ребенку стало плохо. После этого мать все же решили обратиться в больницу. Новорожденную сразу же госпитализировали, но маленького пациента спасти не удалось, так как у ребенка успело развиться заболевание с тяжелыми осложнениями.

Мать признала свою вину. Дело направлено в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове продавщица родила и бросила младенца в уличном туалете, а потом вернулась работать

Тело мертвого ребенка в кабине биотуалета нашли прохожие (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростовской области женщина отсудила у больницы миллион рублей за смерть младенца в роддоме

Ростовский областной суд ужесточил наказание за врачебную ошибку (подробнее)