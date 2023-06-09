Более 50 мероприятий пройдет в парках Ростова в День России

С 14 до 15 часов в парке им. Октября пройдет акция «Российский триколор». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День России в ростовских парках пройдет более 50 мероприятий. Об этом сообщили в городской администрации.

В парке им. А. Собино самых маленьких ростовчан с 12 часов будет ждать праздничная анимация и ростовые куклы. А еще пройдет конкурс рисунков «Люблю мою Россию». С 13 часов здесь выступят творческие коллективы города. Такая же программа запланирована и в парке «Осенний».

В парке им. Н. Островского тоже пройдет праздничная программа с 12 до 14 часов. А в парке им. М. Горького запланировано сразу несколько концертных программ.

С 14 до 15 часов в парке им. Октября пройдет акция «Российский триколор».

А в ростовском зоопарке в День России откроется музей и летний вольер крокодила.

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