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НовостиОбщество9 июня 2023 18:09

На западном подъезде к Ростову откроют четыре полосы

Движение на участке изменится 10 июня
Екатерина ПОПОВА
На шестом километре, на съезде к Батайску, еще продолжаются работы на переходно-скоростных полосах.

На шестом километре, на съезде к Батайску, еще продолжаются работы на переходно-скоростных полосах.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 10 июня на западном подъезде к Ростову откроется движение по четырем полосам. Об этом сообщили в ФКУ «Упрдор Москва – Волгоград».

Четыре полосы заработают с третьего по шестой километр федеральной трассы А-135 подъездная автодорога к Ростову-на-Дону от М-4 «Дон».

На шестом километре, на съезде к Батайску, еще продолжаются работы на переходно-скоростных полосах. Поэтому они будут огорожены от основных полос. Также идет устройство сети ливневой канализации и переустройство электроосвещения.

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