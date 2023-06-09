На западном подъезде к Ростову откроют четыре полосы

На шестом километре, на съезде к Батайску, еще продолжаются работы на переходно-скоростных полосах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 10 июня на западном подъезде к Ростову откроется движение по четырем полосам. Об этом сообщили в ФКУ «Упрдор Москва – Волгоград».

Четыре полосы заработают с третьего по шестой километр федеральной трассы А-135 подъездная автодорога к Ростову-на-Дону от М-4 «Дон».

На шестом километре, на съезде к Батайску, еще продолжаются работы на переходно-скоростных полосах. Поэтому они будут огорожены от основных полос. Также идет устройство сети ливневой канализации и переустройство электроосвещения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Западном подъезде к Ростову ликвидируют опасный поворот

Дорожники уже ведут капитальное обновление проезжей части (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

С 9 июля в Ростовской области введут ограничение проезда по 19 участкам дорог

Там будет проходить ремонт (подробнее)