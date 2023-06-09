Россельхознадзор по Ростовской области закажет два автомобиля премиум-класса

В машинах должен быть подогрев сидений, климат-контроль, система предаварийной безопасности. Фото: Александр ГЛУЗ

Ростовский референтный центр Россельхознадзора планирует закупить два новых седана. Об этом говорится в тендере по поиску подрядчика.

В условиях сказано, что автомобили должны быть 2022 года выпуска. А мощность двигателя не менее 209 лошадиных силы. Также известно, что один автомобиль должен быть черным, а другой – белым. В машинах должен быть подогрев сидений, климат-контроль, система предаварийной безопасности.

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