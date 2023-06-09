В Ростове продают кошку без зубов

Хоть у кошки и нет зубов, но есть она может любой корм.
Фото: Александр ГЛУЗ
В Ростове женщина продает за символическую цену белую кошку-подростка с особенностью. У животного нет зубов. Такое объявление появилось на одной из Интернет-досок с объявлениями.
Ростовчанка уверяет - кошка ласковая и приветливая. А еще и стерилизованная.
- У нее нет зубов, но есть может любой корм. Помогите обрести ей дом, - написано в объявлении.
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