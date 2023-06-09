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НовостиОбщество9 июня 2023 18:59

В Ростове продают кошку без зубов

Такая особенность не мешает животному хорошо питаться
Екатерина ПОПОВА
Хоть у кошки и нет зубов, но есть она может любой корм.

Хоть у кошки и нет зубов, но есть она может любой корм.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Ростове женщина продает за символическую цену белую кошку-подростка с особенностью. У животного нет зубов. Такое объявление появилось на одной из Интернет-досок с объявлениями.

Ростовчанка уверяет - кошка ласковая и приветливая. А еще и стерилизованная.

- У нее нет зубов, но есть может любой корм. Помогите обрести ей дом, - написано в объявлении.

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