В Ростове арестованный ударил сотрудника СИЗО и увеличил срок вдвое

Мужчине предстояло провести в колонии пять лет, но после нападения он увеличил свой срок вдвое. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал виновным ранее осужденного мужчину в «дезорганизации деятельности следственного изолятора». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что во время нахождения в одиночной камере в СИЗО-1, мужчина повредил имущество следственного изолятора, оскорблял его сотрудников, а после нанес одному из них телесные повреждения.

- Приговором Кировского районного суда Ростова-на-Дону он признан виновным по статье «Применение насилия, опасного для здоровья, совершенное в отношении сотрудника места содержания под стражей с осуществлением им служебной деятельности», - прокомментировали в пресс-службе суда. - Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. С учетом предыдущего приговора окончательно назначено наказание — 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей в доход государства.

Добавим, приговор в законную силу еще не вступил.

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