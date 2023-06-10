Ростовчане потребовали запретить продажу петард после инцидента на Северном 9 июня

Использование пиротехники не в Новый год напугало ростовчан. Фото: Евгения ГУСЕВА

В городских пабликах Ростова жители Северного жилого массива массово пожаловались на громкие звуки, раздавшиеся поздно вечером. Судя по комментариям, некоторых мощные звуки напугали не на шутку.

- Аж «сигналки на автомобилях сработали», - жалуется один из ростовчан.

- Слышала хлопки, думала, салют, - пишет другая.

Комментаторы искренне не понимают, зачем баловаться с мощными петардами в непростое время.

- Почему бы не запретить продажу петард? - задумалась читательница.

- Сейчас такое время, зачем это делать? - негодует подписчик.

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