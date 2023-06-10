В Таганроге местного жителя зарезал ножом приятель

От полученных ранений 44-летний мужчина скончался на месте. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростовской области жителю Таганрога предъявлено обвинение в убийстве мужчины, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по донскому региону.

По версии следствия в мае 2023 года 52-летний обвиняемый, находясь в квартире в Таганроге, будучи пьяным поссорился с 44-летним знакомым и нанес ему несколько ударов ножом в область шеи.

- От полученных колото-резаных ранений потерпевший скончался на месте происшествия, - прокомментировали в донском следкоме. - После совершения преступления злоумышленник был задержан.

Мужчине предъявлено обвинение. В ходе допроса он полностью признал свою вину. По ходатайству следователя суд избрал 52-летнему таганрожцу меру пресечения в виде заключения под стражу.

- По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, выясняются все обстоятельства преступления, - добавили в СК.

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