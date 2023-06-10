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НовостиОбщество10 июня 2023 17:31

Жители Таганрога услышали вой сирен и громкие звуки в ночь на 10 июня

Жителей микрорайона Русское поле поздно ночью разбудил грохот
Татьяна ТИХОНОВА
Жители Таганрога пожаловались на громкий звук в ночь на 10 июня.

Жители Таганрога пожаловались на громкий звук в ночь на 10 июня.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на субботу, 10 июня, в одном из местных пабликов Таганрога в соцсетях появилось сообщение от встревоженных жителей города. Читатели делились тем, что слышали громкие звуки и сирену в районе Русского поля и Мариупольского шоссе, и пожаловались, что там сработали сигнализации у автомобилей.

Многие жаловались на запуск фейерверков после 23.00 в нарушение закона о тишине.

- Этот грохот очень неприятен, и ассоциации не из приятных в данное время, - пишет читатель городского паблика.

- Не поддерживаю людей, которые сейчас запускают салюты, но и оскорблять их не вижу смысла. Нет запрета на продажу пиротехники - увы, можно и салютовать, - говорит другой.

Горожане выдвинули несколько предположений, что же это мог быть за звук, вплоть до учений. Многие поделились, что ничего не слышали.

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