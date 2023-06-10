В Ростовской области из-под территорий кладбищ хотят перенести крупные трубопроводы

Из-за апрельского порыва водовода несколько могил в Новочеркасске оказались в воде. Фото: предоставлено читателем "КП - Ростов-на-Дону"

В нескольких городах Ростовской области под кладбищами оказались проложены крупные водоводы. Депутаты на заседании фракции «КПРФ» в донском парламенте обсудили вопрос о размещении мест захоронения на участках, отведенных под инженерные сети и коммуникации.

- Тема требует тщательной проработки, - заявил руководитель Алексей Мисан. - В Ростовской области есть несколько территорий, где существует эта проблема – в Новочеркасске, в Мясниковском и Октябрьском районах области. Под действующими кладбищами магистральные трубопроводы. Коммуникации уже достаточно изношенные, некоторым около 50 лет, они могут выйти из строя в любой момент. Безопасность жителей этих территорий под угрозой, поэтому проблему необходимо решить.

Во время заседания депутаты обсудили, как и за чей счет осуществить перенос водоводов или провести перезахоронения, какая документация по требуется и какие инстанции в ответе за этот вопрос.

В результате встречи было решено собрать недостающую информацию, подготовить предложения для решения вопроса.

Напомним, в апреле из-за аварии на водоводе пришлось проводить срочное перезахоронение нескольких могил в Новочеркасске. Трубопровод питает промышленное предприятие, и во время порыва вода затопила несколько захоронений.

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