В воскресенье в Ростове и области синоптики прогнозируют ливни с грозой

В такую непогоду с ветром как сегодня можно остаться и без зонта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону и Ростовской области в воскресенье, 11 июня, второй выходной из трех, обещает быть дождливым. И в донской столице, и в районах региона стоит ожидать сильных дождей и даже ливней с грозой, а местами и штормовым ветром. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону ожидается переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь, гроза, утром временами сильный дождь. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный 6-11 метров в секунду, при грозе порывы до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем +22-24 градуса.

По Ростовской области также будет облачно. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу, местами сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до штормового. А именно - ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14, при грозе 15-19, в отдельных районах штормовой ветер - 20-23 метров в секунду. Температура воздуха днем +19-24 градусов, по югу и востоку - до +28.

Местами в северо-западных, северо-восточных районах и Приазовье сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖКЕ

Пикник не состоится: о погоде на длинные выходные 10-12 июня 2023 в Ростове рассказал климатолог

Какой циклон накроет Ростовскую область с 10 по 12 июня 2023 и какой погоды ждать, рассказал климатолог Александр Иошпа (подробнее)