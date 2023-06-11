В честь Дня России ростовчане смогут бесплатно сдать анализы

В парке Островского 12 июня ростовчан могут обследовать. Нужно взять паспорт и полис. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону в День России, 12 июня, жители города смогут бесплатно сдать анализы и пройти медицинские обследования. Работа мобильной медицинской бригады будет развернута на территории парка им. Николая Островского в районе Сельмаш. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

- Городская поликлиника № 1 проведет профилактическое мероприятие «Вертикаль здоровья». Акция стартует 12 июня и продлится до 17 июня, - уточняет сити-менеджер. - На территории парка будет развернута работа мобильной медицинской бригады.

Посетители площадки здоровья смогут сделать электрокардиограмму — ЭКГ, сдать общий анализ крови, узнать свой уровень глюкозы крови и холестирина, выявить индекс массы тела, измерить внутриглазное давление и артериальное давление.

Чтобы обследоваться, необходимо взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

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