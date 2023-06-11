На космодром Восточный для запуска доставлен первый донской спутник

Оборудование готовится к запуску на космодроме. Фото: космического центра «Восточный»

Первый спутник из Ростовской области прибыл для дальнейшего запуска на космодром Восточный. В общей сложности туда доставлено 42 малых космических аппарата российского и иностранного производства, их предстоит запустить как полезную попутную нагрузку с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М», сообщает правительство донского региона.

Малые космические аппараты были доставлены в аэропорт Благовещенска, оттуда их перевезли на космодром Восточный. Разработчики и изготовители спутников в ближайшее время начнут готовить их к старту.

– Готовится пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», и первый донской спутник – уже на космодроме. Мы планируем вместе с командой АНО «Фирон», НИИ «Спецвузавтоматика» и несколькими ростовскими школьниками принять участие в пуске 27 июня. Считаю, что донской спутник ArcCube01 – очень важный пример воплощения идей в настоящие возможности для молодежи, – отметил общественный советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев.

Среди школьников, готовящихся к отправлению – ученица гимназии № 76 имени Героя Советского Союза А.А. Никандровой Анастасия Аджиева и ученица лицея № 103 имени Сергея Козлова Алена Цимбаленко.

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