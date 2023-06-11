Ростовчане помогли прохожему, которому стало плохо в центре города

Мужчине вызвали скорую помощь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители донской столицы не оставили в беде человека, которому стало плохо. В воскресенье, 11 июня, около 13 часов, в самом центре Ростова-на-Дону, на пересечении улицы Большой Садовой и Ворошиловского проспекта на остановке общественного транспорта мужчине явно стало плохо. У человека начались судороги, из-за чего он упал на асфальт.

Дончане не остались в стороне. На выручку к человеку в беде бросились не только его друг, но и прохожие. Они обратились за аптечкой к водителю припаркованной рядом машины. А проезжающий мимо экипаж ГИБДД вызвал ростовчанину, оказавшемуся в беде, карету скорой помощи.

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