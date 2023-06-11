Пожар на «Ростсельмаше» в Ростове полностью потушен

На ликвидацию пожара понадобилось меньше часа. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону огнеборцам удалось полностью ликвидировать пожар на крупном промышленном предприятии «Ростсельмаш». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ростовской области.

- В 12.54 — полная ликвидация пожара, - сообщили в экстренном ведомстве.

Напомним, о возгорании на заводе по производству комбайнов стало известно в воскресенье, 11 июня, в 12.00. На место выдвинулись 36 огнеборцев, было задействовано 11 единиц техники.

Прибыв на место, специалисты установили, что горели покрышки на площади 80 квадратных метров. В 12.24 огонь удалось локализовать на этой площади. В 12.41 было сообщено о ликвидации открытого горения, а спустя 13 минут — о полной ликвидации пожара.

Спасатели не сообщали о пострадавших в пожаре. Надзорным органам предстоит выяснить причину возгорания.

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