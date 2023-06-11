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НовостиПроисшествия11 июня 2023 12:59

В Ростовской области водитель BMW сбила велосипедиста на обочине

Мужчине потребовалась медицинская помощь
Татьяна ТИХОНОВА
Велосипедисту понадобилась медицинская помощь.

Велосипедисту понадобилась медицинская помощь.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На дороге в Ростовской области в ДТП при столкновении с автомобилем пострадал велосипедист. Об этом читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла еще вечером в пятницу, 9 июня, около 21.00, на автодороге Новочеркасск — Багаевская в Октябрьском сельском районе.

- 21-летний водитель за рулем легкового автомобиля BMW, по предварительным данным, сбила 33-летнего велосипедиста, который ехал по правой обочине в попутном направлении, - рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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