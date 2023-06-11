Пробка длиной десятки километров собралась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Пробка растянулась на два региона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На севере Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» протянулась многокилометровая пробка. Судя по отметкам пользователей в сервисе «Яндекс. Карты», причиной затора стала автоавария, а усугубить ситуацию могли дорожные работы.

На юге пробка начинается в районе Алексеево-Лозовского поселения Чертковского района и тянется несколько километров на север. А во встречном направлении, с севера на юг, затор начинается еще в Воронежской области, в районе села Криница и тянется почти до поворота на Малую Лозовку в Чертковском районе.

Пользователи сообщают, что на этом протяженном участке - в семи местах ведутся дорожные работы, а место аварии обозначено в северной части пробки — на территории Воронежской области.

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