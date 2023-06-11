В Ростовской области в ДТП с автобусом, ехавшим в Москву, пострадали два человека

Автобус вез в Москву 41 пассажира, когда произошло столкновение с легковушкой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области в аварии с пассажирским автобусом, ехавшим в Москву, произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- В субботу, 10 июня, в 20.55, на автодороге «Волгоград Каменск-Шахтинский граница с Луганской Народной Республикой» в Тацинском районе 60-летний водитель, управляя автобусом марки «Неоплан», по предварительным данным, столкнулся с автомобилем «Ока», за рулем которого находился 25-летний автолюбитель, - рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП два пассажира «Оки» - 26 и 28 лет — получили травмы и были доставлены в медучреждение. В автобусе помимо водителя находился 41 пассажир. Транспорт выполнял рейс из Волгодонска в Москву. О пострадавших в автобусе не сообщается.

- Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП, - добавили в ведомстве.

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