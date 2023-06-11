В Ростове прохожий скончался рядом с местом ДТП на Шолохова

На место вызвали "скорую", но помочь медики человеку не смогли. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону в воскресенье, 11 июня, случайный прохожий скончался рядом с местом ДТП на проспекте Шолохова. Об этом сообщают очевидцы произошедшего в одном из городских пабликов.

- В 14.00 случилось ДТП, - рассказывает очевидец в комментариях. - После чего вызвали полицию. Сотрудники ДПС подъехали через 15 минут и оформили протокол. Через 40 минут после ДТП проходящему мимо мужчине стало плохо. Он упал на тротуар без сознания в судорогах.

По словам очевидца, сотрудники ГИБДД сразу вызвали «скорую».

- Скорая констатировала смерть, не связанную с ДТП, - пишет читатель.

«КП — Ростов-на-Дону» обратилась за комментарием к этому инциденту в пресс-службу Главного управления МВД по Ростовской области. Мы проинформируем вас, как только появится ответ.

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