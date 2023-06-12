В Новошахтинске разыскивают 44-летнего мужчину

Алексей Комов не выходит на связь с 11 июня. Фото: "ЛизаАлерт"

В Новошахтинске без вести пропал 44-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Алексей Комов последний раз выходил на связь с близкими 11 июня. Обеспокоенные родственники обратились в полицию с заявлением. Позже к поискам подключились волонтеры. Они прочесывают все близлежащие районы.

Рост пропавшего около 160 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые волосы и зелено-голубые глаза.

В день исчезновения он был одет в темную ветровку, голубые джинсы, темные кроссовки и черную кепку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанина после кражи сливочного масла из супермаркета отправили в колонию

Почему суд вынес такой суровый приговор, рассказали в прокуратуре Кировского района

(Подробности)