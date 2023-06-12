В Таганроге дочери погибшего работника водоканала выплатили компенсацию

За смерть отца из-за трагедии в поселке Дмитриадовка женщина получила полмиллиона рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Таганроге выплатили компенсацию морального вреда дочери сотрудника водоканала, погибшего в поселке Дмитриадовка. Об этом 11 июня сообщил ДОН24 со ссылкой на мэрию приморского города.

Страшная трагедия произошла в мае 2021 года. В результате выброса метана 12 сотрудников водоканала задохнулись при проведении работ в насосной станции. Суд признал виновным в жутком ЧП главного инженера водоканала. Его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.

Дочь одного из погибших подала иск в суд с просьбой о компенсации морального вреда в размере 3 миллионов рублей. Однако требования удовлетворили частично: женщине выплатят всего 500 тысяч рублей.

Ранее такую же компенсацию суд постановил выплатить матери погибшей сотрудницы водоканала.

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