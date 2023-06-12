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НовостиОбщество12 июня 2023 13:30

В ЛНР цены на ряд товаров ниже, чем в Ростовской области

Снижению стоимости способствует открытие новых магазинов
Лейла МИРИШОВА
Снижению стоимости способствует открытие новых магазинов

Снижению стоимости способствует открытие новых магазинов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Луганской Народной Республике цена на ряд товаров ниже, чем в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли ЛНР Тимура Саматова.

Он отметил, что такая тенденция происходит из-за открытия новых магазинов. Это способствует развитию рыночной конкуренции. Так, из 109 позиций 74 дешевле, чем в донском регионе.

Сейчас идет работа по двум проектам меморандумов, которые призваны не допустить рост цен.

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