Губернатор Ростовской области вручил паспорта юным гражданам

В донском регионе паспорта получили больше 500 ребят. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил юным жителям их первые паспорта. Об этом сообщили на сайте регионального правительства. Мероприятие состоялось 12 июня, в День России, в Ростовском общественном собрании.

Василий Голубев вручил первые паспорта выдающимся и талантливым ученикам лицеев и школ. Отметим, что все ребята - участники регионального «Движения первых».

В рамках регионального этапа Всероссийской акции «Мы – граждане России!» в донском регионе паспорта получили больше 500 ребят. Губернатор поздравил школьников и их родителей, а также всех жителей Ростовской области с Днём России.

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