Губернатор Ростовской области вручил паспорта юным гражданам

В донском регионе паспорта получили больше 500 ребят.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил юным жителям их первые паспорта. Об этом сообщили на сайте регионального правительства. Мероприятие состоялось 12 июня, в День России, в Ростовском общественном собрании.
Василий Голубев вручил первые паспорта выдающимся и талантливым ученикам лицеев и школ. Отметим, что все ребята - участники регионального «Движения первых».
В рамках регионального этапа Всероссийской акции «Мы – граждане России!» в донском регионе паспорта получили больше 500 ребят. Губернатор поздравил школьников и их родителей, а также всех жителей Ростовской области с Днём России.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Накануне Дня России Алексей Логвиненко вручил первые паспорта 12 школьникам
Ученикам также вручили Конституцию РФ