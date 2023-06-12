В Ростове нашли пропавшего 13-летнего мальчика

Мальчик не выходил на связь сутки. Фото: Надалинский Станислав

В Ростове-на-Дону нашли пропавшего 13-летнего мальчика. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Отметим, что мальчик вместе с родителями находился в городе проездом 11 июня. В какой-то момент взрослые потеряли ребенка из виду. Они искали его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда люди обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Мальчика удалось найти вечером 12 июня. Сейчас жизни и здоровью школьника ничто не угрожает.

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