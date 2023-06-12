В Ростове развернули огромный триколор в День России

В мероприятии приняли участие 50 человек. Фото: "Россия - моя история"

В Ростове в День России развернули 30-метровый российский триколор. Патриотическая акция состоялась 12 июня в историческом парке «Россия — моя история». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В мероприятии приняли участие 50 человек самого разного возраста. В том числе учащиеся образовательных учреждений донской столицы, волонтеры и ветераны. Они развернули флаг Росссии на площадке перед историческим парком.

В этот же день в парке Островского развернули триколор в два раза больше. Его длина составляла 60 метров

Обращаем внимание, что в этот же день в парке имени Островского развернули 60-метровый флаг России. В торжественной церемонии участвовали десятки детей, юнармейцев и волонтеров.

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