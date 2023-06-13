В Ростове рабочие дни начнутся с отключения света

Причиной временных неудобств стали плановые работы на техническом оборудовании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону рабочие дни начнутся с отключения электроэнергии. Об этом сообщили на сайте «Донэнерго».

Во вторник, 13 июня, с 9 до 13 часов отключения пройдут по адресам: Нагибина, 35, 35А, 35 Г; Симферопольская, 62-69, 66/1, 66/2; Оренбургский, 2-20, 22/1, 1-13.

В этот же день с 9 до 16 часов без электроэнергии останутся жители домов по адресам: М. Горького, 257-265; Восточная, 51-69, 54-60; Нахичеванский, 47-51, 52-56, 2-я Баррикадная, 26-58; Перовский, 1-5, 4, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 3-21, 6-16; 2-я Кольцевая, 2-26, 3-7; Великолукская, 2-38; 2-я Баррикадная, 1-43, 2, 14-24, 25; Отрадный, 1А.

А с 9 до 17 часов обесточены будут дома по следующим адресам: Лесозащитная, 37-83, 42-94; Архангельская, 27-29, 28-30; Днепропетровский, 67-69, 20-28; Богураева, 1-9, 2-22; Брестский, 17-33, 52-74; Брянская, 15-41, 14-44; Панфиловцев, 2-34; Иркутский, 21-25, 30-32; Астраханский, 31-33, 32-34; Одесский проезд, 1-21, 2-22; Керченский, 13-37, 14-38; Сочинский, 13-43, 14-52; Туапсинский, 29-47.

Причиной временных неудобств стали плановые работы на техническом оборудовании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростова сообщили, что держат на контроле ситуацию по восстановлению горячего водоснабжения

Сообщается о выявлении новых дефектов на теплосетях

(Подробности)