В Ростове прокуратура проведет «горячую линию» 14 июня

Все вопросы, касающиеся расследования уголовных дел, также можно задать сотрудникам прокуратуры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители города имеют возможность получить ответы на свои вопросы от сотрудников прокуратуры Ростова в рамках работы «горячей линии» 14 июня. Об этом сообщается на сайте администрации донской столицы.

Вопросы, которые горожане будут задавать сотрудникам надзорного органа, могут касаться того, как соблюдаются права граждан при приеме. Ростовчане смогут поинтересоваться и относительно того, как происходят регистрация и рассмотрение сообщений о преступлениях. Все вопросы, касающиеся расследования уголовных дел, также можно задать сотрудникам прокуратуры.

«Горячая линия» состоится в среду, 14 июня. Звонки принимаются с 9.00 до 18.00, исключая перерыв с 13.00 до 13.45.

АЛЛО!

Звоните по номеру 8(863)210-55-01

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура проверяет отсутствие горячей воды в жилых домах Ростова

Ресурс планировалось вернуть в квартиры ростовчан к 7 июня (подробнее)