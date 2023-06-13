В Шолоховском районе мальчику, утопившему велосипед, пришли на помощь спасатели

Спасатели напоминают: не нужно самостоятельно доставать тяжести из под воды. Это может стоить жизни! Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Шолоховском районе Ростовской области спасатели пришли на помощь ребенку, утопившему велосипед. Мальчик хотел поухаживать за техникой, но уронил ее в воду. Об этом сообщается на сайте Ростовской областной поисково-спасательной службы во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации.

- В станице Вешенской Шолоховского района первоклассник и его друг катались на велосипедах, а потом решили помыть транспорт в речке в районе станичного пляжа, - сообщили спасатели. – Однако двухколесного потянуло на глубину. Велосипед выскользнул из рук ребенка и, немного откатившись, залег на дно.

Мальчишки пытались сами вытащить пропажу. Но велосипед оказался очень тяжелым, весил целых 15 килограммов. Как ребята ни старались, у них ничего не получилось. Сначала детвора расстроилась. Но мальчишки быстро сообразили, что нужно обратиться к спасателям. И вскоре расчет Вешенского поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на воде отправился на лодке доставать железного друга.

У специалистов это получилось без труда. Первокласснику вернули транспорт на берег и напомнили, что не нужно самостоятельно доставать тяжести из воды, это опасно.

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