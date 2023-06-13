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НовостиОбщество13 июня 2023 8:35

В Семикаракорском районе скоро заработает паром

Пока переправа не действует
Ирина МЕЛЬНИЧЕНКО
Заработает паром, и из Семикаракорска можно будет быстро попасть в Усть-Донецк, Шахты и Новочеркасск.

Заработает паром, и из Семикаракорска можно будет быстро попасть в Усть-Донецк, Шахты и Новочеркасск.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Семикаракорском районе Ростовской области скоро начнет работать паром. Пока жители Семикаракорска не могут воспользоваться кратчайшим путем, чтобы попасть в ряд территорий региона. Об этом сообщается на сайте правительства области.

– Специалисты ГУП РО «РостовАвтоДор», которые являются собственниками тросового самоходного парома «Дорожник» (это он обеспечивает транспортную связь по реке Дон двух территорий Семикаракорского района), завершили работы по восстановлению причальных сооружений, - пояснили в правительстве. – Там произведена откачка воды и проведен профилактический ремонт.

Дальше транспортникам предстоит получить необходимые документы, которые и позволят переправлять людей с берега на берег.

Как только оформление будет завершено, паром вернется к штатному режиму работы. Благодаря этому из Семикаракорска можно будет быстро попасть в Усть-Донецк, Шахты и Новочеркасск.

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