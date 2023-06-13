На левом берегу Дона в Ростове могут построить девятиэтажную гостиницу

Гостиница расположится на частной территории, где сейчас находятся постройки. Их снесут. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове недалеко от парка Левобережный могут построить девятиэтажную гостиницу. Для этого комиссия горадминистрации поддержала предложение инвестора внести новую территориальную зону в правила землепользования и застройки города, сообщает 161.Ru.

Новая гостиница, по проекту, должна быть девятиэтажной и включать в себя более 500 мест. На четверти ее территории будут зеленые насаждения. Часть здания отведут под парковку.

Гостиница расположится на частной территории, где сейчас находятся около тысяч квадратных метров построек. Их придется снести.

Напомним, что в Ростове один из владельцев земельного участка на Вавилова выиграл суд у горадминистрации. Власти города обязали выкупить весь участок, так как его частью предприниматель не смог бы пользоваться по назначению.

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