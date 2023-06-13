В Ростовской области мужчина купался в запрещенном месте и чуть не утонул

Пострадавшего достали из воды спасатели и передали медикам. Фото: из соцсетей ГКУ РО "ПСС ВВ ТМ"

В Багаевском районе Ростовской области 12 июня мужчина купался в неразрешенном месте и чуть не распрощался с жизнью. Об этом сообщается на странице в соцсетях Ростовской областной поисково-спасательной службы во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации.

- Днем в хуторе Задонский Багаевского района мужчина, решив поплавать в акватории донского «дикого пляжа», то есть там, где он не предусмотрен, начал тонуть, – пояснили спасатели.

На его счастье в этот момент неподалеку проходил патруль. Спасатели заметили, что люди на берегу активно зовут их на помощь и размахивают руками. Лодку быстро направили к месту, где еще была видна голова утопающего.

Ни на какие призывы и обращения тонущий уже не реагировал, а его фигура периодически скрывалась под водой.

Спасатели кинулись в реку и достали мужчину. Он оказался в сознании, и его скоро передали прибывшим на место происшествия медикам.

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