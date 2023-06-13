С начала года потребительская активность россиян выросла на 11% Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За пять месяцев 2023 года общий показатель покупательского спроса в России приблизился к значениям аналогичного периода 2021 года, при этом объем потраченных покупателями средств вырос на 11%. Об этом говорят данные аналитического сервиса Продажи.рф («Первый ОФД», входит в группу ВТБ), которые были опубликованы в преддверии ПМЭФ-2023.

По статистике торговых точек за январь-май россияне потратили около 1,2 трлн рублей. В январе-мае 2023 года россияне стали чаще покупать электронику – число товаров выросло на 20%, общая сумма расходов составила 10 млрд рублей. Спрос на одежду и обувь увеличился на 2%, а объем потраченных средств - на 13% (до 144 млрд рублей).

В сегменте продуктов питания объем потраченных средств за январь-май составил 317 млрд рублей. Эксперты отмечают небольшое снижение количества приобретаемых товаров к прошлому году, которое во многом связано с изменением модели потребительского поведения.

- Активное восстановление потребительского спроса в 2023 году, которое мы отмечаем, подтверждается также и данными Центробанка. Мы наблюдаем довольно умеренные показатели ценового давления, рост расходов на разные товары в пределах или ниже показателей инфляции, а в некоторых категориях можно говорить даже о небольшой дефляции. Покупательскую способность стимулируют позитивные рыночные ожидания и доступность всех видов кредитования для населения. Рынок потребительских товаров постепенно возвращается к своей докризисной структуре, – прокомментировала Александра Красовская, руководитель отдела продаж аналитических сервисов «Первый ОФД».

Произошли изменения и в структуре спроса на другие товары. На 5% вырос объем расходов при покупке товаров для спорта и активного отдыха. Россияне стали реже приобретать алкоголь и сигареты: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество покупок в этих категориях снизилось на 8% и 11% соответственно, а к пяти месяцам докризисного 2021 года – на 5% и 10%.