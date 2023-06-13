В Москве состоялся XIV Международный форум «Экология»

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

5 и 6 июня на базе Центра международной торговли в Москве прошел XIV Международный форум «Экология». Ознакомиться с деловой программой смогли более 1000 человек из 70 регионов России. В рамках дискуссий и рабочих сессий участники обсудили самые важные вопросы экологического развития России. Организатором форума является АНО Центр содействия природоохранным инициативам «Экология».

В рамках сессии «Инвестиции в будущее: развитие зелёного финансирования» член Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, заместитель Председателя Правления банка «Центр-инвест», к.э.н Александр Долганов рассказал об опыте банка в области экологической ответственности.

Он отметил, что с 2005 года банк «Центр-инвест» поддерживает внедрение предприятиями юга России новых энергоэффективных технологий, что уже позволило сократить 260 тысяч тонн СО2. В 2023 году банк внедрил методологию оценки углеродного следа при кредитовании ипотеки. Анализ данных на основе этой методики позволил учесть выбросы по 742 кредитам на сумму 2,4 млрд рублей.

Кредитный продукт «Зеленая ипотека» дает возможность клиентам банка «Центр-инвест» приобрести энергоэффективное жилье и офисы по сниженной ставке. В банке внедрена система ESG-рейтингов бизнес-клиентов для оценки нефинансовых рисков предприятий, в том числе вовлеченности в охрану окружающей среды.

Более 40% потребляемых собственных энергоресурсов банк получает за счет солнечной энергетики благодаря приобретению «зеленых» сертификатов и установленным солнечным батареям.

В 2022 году банк запустил первый в России цифровой банковский ESG-журнал «Зеленый вектор», посвященный экологичному и осознанному образу жизни.

Банк «Центр-инвест» ведет большую работу для достижения углеродной нейтральности и построения зеленой экономики, а также реализует принципы ответственного инвестирования и стимулирует МСП к практикам устойчивого развития.