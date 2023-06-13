Резкие перепады температуры в Ростовской области могут достигнуть 20 градусов

Самым холодным оказался север Ростовской области. Там ночью может похолодать до +12 градусов. Фото: Дмитрий Кутепов

Во вторник, 13 июня, в Ростовской области, по данным синоптиков, температурные качели могут достигать 20 градусов.

Так, самая теплая погода днем будет на востоке области, где сейчас нет грозового фронта. Там днем будет до +33 градусов.

Самым холодным оказался север области. Там ночью может похолодать до +12 градусов.

Напомним, что днем 13 июня Ростов накрыл сильный дождь с градом. Осадки в донской столице продлятся до вечера и возобновятся ночью.

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