Резкие перепады температуры в Ростовской области могут достигнуть 20 градусов

Самым холодным оказался север Ростовской области. Там ночью может похолодать до +12 градусов.
Фото: Дмитрий Кутепов
Во вторник, 13 июня, в Ростовской области, по данным синоптиков, температурные качели могут достигать 20 градусов.
Так, самая теплая погода днем будет на востоке области, где сейчас нет грозового фронта. Там днем будет до +33 градусов.
Самым холодным оказался север области. Там ночью может похолодать до +12 градусов.
Напомним, что днем 13 июня Ростов накрыл сильный дождь с градом. Осадки в донской столице продлятся до вечера и возобновятся ночью.
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