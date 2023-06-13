Из-за долгов за свет восемь управляющих компаний Таганрога лишили лицензии

Всего в Таганроге 14 управляющих компаний остались без лицензий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 июня в городе Таганроге Ростовской области восемь управляющих компаний лишились лицензий из-за долгов за свет, сообщили энергетики.

Их долги за электроэнергию превысили 15 миллионов рублей.

При этом в приморском городе есть еще шесть управляющих компаний, которые остались без лицензии. Но произошло это по другим причинам.

Напомним, на текущей неделе на Западном и в центре Ростова десятки домов остаются без горячей воды, хотя возобновить подачу после гидравлических испытаний должны были еще 7 июня. Порывы на теплосетях не дают возобновить ее подачу.

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Ученый отметил, что сейчас фиксируется изменение циркуляции воздуха в регионе. Раньше в Ростовскую область и на Северный Кавказ воздушные массы приходили с севера и северо-запада Атлантики. Теперь больше поступает из юго-запада. То есть больше доходит средиземноморских циклонов (подробности)