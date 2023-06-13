МЧС в очередной раз предупредило жителей Ростовской области о ливнях

Порывы ветра в Ростове могут достигать 23 метров в секунду. Фото: Дмитрий Кутепов

МЧС России по Ростовской области предупредило жителей донского региона о том, что до конца суток 13 июня, а также утром 14 июня сохранится непогода.

В частности, местами по Ростовской области прогнозируют сильные дожди и ливни с грозой, градом и ветром, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду.

Напомним, что днем 13 июня часть Ростова накрыл сильный дождь с градом. Из-за этого некоторые улицы стали подтоплены и непроходимы.

Ранее климатолог Александр Иошпа объяснил, почему в регионе ветра стали дуть сильнее. Также он дал прогноз, какое будет лето в 2023 году.

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