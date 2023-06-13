В Ростове на Зеленом острове собрали девять тонн мусора

Защитники природы убрали бумагу, целлофан и пластиковые бутылки. Фото: с сайта администрации Ростова-на-Дону.

В Ростове на Зеленом острове 10 июня активистами было собрано более девяти тонн отходов. Акцию решили поддержать 35 горожан, сообщается на сайте администрации донской столицы.

- В рамках Всероссийской акции «Вода России», в которой Ростов-на-Дону традиционно принимает активное участие, проведен экологический субботник на Зеленом острове в водоохранной зоне реки Дон, - пояснили в администрации города. – Субботник организован городским комитетом по охране окружающей среды совместно с администрацией Пролетарского района.

Также в субботнике приняли участие общественники и волонтёры.

Они очистили около километра береговой линии реки Дон. Защитники природы убрали бумагу, целлофан, пластиковые бутылки и шины – всего более девяти тонн мусора.

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