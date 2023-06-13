Правительство Ростовской области в очередной раз выставило на продажу раритетную «Чайку»

В 2022 году власти уже пытались безуспешно продать «Чайку». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство Ростовской области выставило на торги ряд автомобилей и другого транспорта, в том числе — раритетный автомобиль «Чайка».

Среди 11 выставленных на аукцион лотов самым интересным является «ГАЗ-14 «Чайка» 1982 года впуска с автоматической коробкой передач с пробегом почти 73 тысячи километров. За него правительство хочет выпучить не менее 295 тысяч рублей.

Отметим, что покупателю придется вложить немалые силы и средства, чтобы «Чайка» вновь могла ездить. Сейчас она находится в неудовлетворительном состоянии. Придется отремонтировать двигатель и ряд других узлов, а также установить часть оборудования, убрать ржавчину и вернуть кузову былую красоту.

Напомним, в прошлом году власти уже пытались продать эту «Чайку». Но тогда на нее не нашлось покупателя.

Также правительство выставило на продажу ряд других транспортных средств. Среди них — автобус, прицеп, трактор, автопогрузчик и прицеп-цистерна. Все они находятся в неудовлетворительном состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области чиновницу осудили за то, что раздавала социальные субсидии друзьям и знакомым

В одном из районов на севере Ростовской области перед судом предстала руководитель отдела соцзащиты, сообщили в донской ФСБ. По данным ведомства, начальница давала сотрудникам указания оформлять материальную помощь, предназначенную малоимущим, своим друзьям и знакомым (подробности)