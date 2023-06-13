В Ростове предложили увеличить высоту застройки домов на левом берегу Дона до 100 метров

Проект решения отправили на общественные слушания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове комиссия при городском департаменте архитектуры и градостроительства рекомендовала увеличить высоту застройки домов на левом берегу Дона до 100 метров, сообщили в горадминистрации.

Речь идет о высотках, которые планируют возвести недалеко от гребного канала «Дон», стадиона «Ростов-Арена» и торгового центра «Мегамаг».

При этом решения по этому вопросу еще не принято. Оно еще в течение двух недель должно пройти общественные слушания, потом его рассмотрят городские депутаты.

— Официального решения пока нет. Проект решения отправили на общественные слушания. А потом его еще будут рассматривать депутаты, — отметили в администрации города.

Отметим, что 32-этажные небоскребы имеют высоту 100 метров.

Напомним, что в центре Ростова рядом с Кафедральном собором могут разрешить застройку шестиэтажками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На левом берегу Дона в Ростове могут построить девятиэтажную гостиницу

Новая гостиница, по проекту, должна быть девятиэтажной и включать в себя более 500 мест. На четверти ее территории будут зеленые насаждения. Часть здания отведут под парковку (подробности)