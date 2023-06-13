Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июня 2023 14:09

В Ростове предложили увеличить высоту застройки домов на левом берегу Дона до 100 метров

Эта инициатива еще должна пройти несколько согласований
Дмитрий Кутепов
Проект решения отправили на общественные слушания.

Проект решения отправили на общественные слушания.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове комиссия при городском департаменте архитектуры и градостроительства рекомендовала увеличить высоту застройки домов на левом берегу Дона до 100 метров, сообщили в горадминистрации.

Речь идет о высотках, которые планируют возвести недалеко от гребного канала «Дон», стадиона «Ростов-Арена» и торгового центра «Мегамаг».

При этом решения по этому вопросу еще не принято. Оно еще в течение двух недель должно пройти общественные слушания, потом его рассмотрят городские депутаты.

— Официального решения пока нет. Проект решения отправили на общественные слушания. А потом его еще будут рассматривать депутаты, — отметили в администрации города.

Отметим, что 32-этажные небоскребы имеют высоту 100 метров.

Напомним, что в центре Ростова рядом с Кафедральном собором могут разрешить застройку шестиэтажками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На левом берегу Дона в Ростове могут построить девятиэтажную гостиницу

Новая гостиница, по проекту, должна быть девятиэтажной и включать в себя более 500 мест. На четверти ее территории будут зеленые насаждения. Часть здания отведут под парковку (подробности)