Эксперты прогнозируют к 2024 году рост пользователей финансовой семейной программой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В преддверии ПМЭФ-2023 заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников сообщил, что до конца 2024 года пользователями финансовых услуг «Семейного банка» станут более 500 тысяч клиентов.

Ожидается, что в рамках проекта в ближайшие два года они оформят для своих близких более 370 тысяч дебетовых и свыше 120 тысяч кредитных карт.

- Такими решениями преимущественно пользуются клиенты от 30 до 45 лет, поэтому мы хотим сосредоточиться на основных потребностях этой категории – заботе о доме и близких, детях и родителях. Банк активно развивает направление социальной поддержки россиян, поэтому мы заинтересованы в расширении числа финансовых продуктов и услуг, направленных на формирование их семейного капитала. Есть планы по внедрению для клиентов совместных счетов с семейной подпиской на услуги и объединенных накопительных счетов для совместного формирования сбережений, - прокомментировал Анатолий Печатников.

Помимо семейных карт пользуются популярностью также и детские. Родители заказывают их с возможностью доставки курьерами, приобретают страхование для ребенка, а в некоторых регионах включают льготные проездные билеты на общественный транспорт. Также разрабатывается возможность предоставления единого кредитного лимита для членов одной семьи.