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НовостиОбщество13 июня 2023 14:48

Из больниц Ростовской области выписали всех детей, которые пострадали на гребном канале

Ребята получили травмы во время обрушения трибун
Ирина МЕЛЬНИЧЕНКО
Сегодня в больницах Ростовской области не осталось детей, получивших травмы при обрушении трибун на гребном канале.

Сегодня в больницах Ростовской области не осталось детей, получивших травмы при обрушении трибун на гребном канале.

Фото: Дмитрий Кутепов

Из лечебных заведений Ростовской области выписали всех детей, которые получили травмы во время обрушения трибун в Ростове на гребном канале «Дон» в конце мая. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

После случившегося за помощью в медучреждния Ростовской области обратились 24 ребенка. Стационарное лечение потребовалось 19 ребятам. Одного пострадавшего направили в Российскую детскую клиническую больницу. Там он находится под наблюдением медперсонала и сегодня. Все дети, которые проходили лечение в регионе, выписаны.

Напомним, что после обрушения трибун за медицинской помощью обратились и 12 взрослых. Из них госпитализировали семерых.

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