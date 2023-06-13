Лучшие идеи отправятся на федеральный конкурс в конце июня. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове выбрали трех победителей регионального этапа форума «Сильные идеи для нового времени». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Главная цель форума – выбрать сто сильных проектов со всей России. Они будут способствовать достижению национальных целей развития до 2030 года.

Отметим, что 6 июня из 580 проектов эксперты отобрали 10 наиболее сильных и проработанных. В финале регионального этапа необходимо было определить три самые сильные.

В топ-3 вошли идеи по транскрипционной системе китайских иероглифов с помощью русского алфавита, новые методы проектирования прецизионных микросхем для систем управления для реализации на отечественной технической базе и проект по внедрению пожарных датчиков и развития специализированных противопожарных нейросетей в целях повышения безопасности.

Победители отправятся на финал Всероссийского форума «Сильные идеи для нового времени - 2023», который состоится с 28 по 29 июня.

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