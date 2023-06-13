В Новочеркасске задержали мужчину, перебрасывавшего наркотики в колонию

Мужчина приехал к колонии на такси, чтобы перебросить наркотики.

В понедельник, 12 июня, в городе Новочеркасске Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в переброске наркотиков на территорию исправительной колонии № 14. Об этом сообщили в ГУ ФСИН по Ростовской области.

По данным правоохранителей, мужчина приехал на такси к колонии. Через забор он перебросил два свертка с, предположительно, наркотиками (точные вес и содержимое установит экспертиза). После этого его задержали.

В машине во время обыска нашли рогатку, с которой, по данным правоохранителей, 39-летний мужчина перебрасывал наркотики. А также мобильный телефон и зарядное устройство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове высокопоставленные госслужащие попались на хищении денег

В Ростове пресечена противоправная деятельность начальницы одной из организаций в сфере государственного надзора, сообщает источник издания в правоохранительных органах региона (подробности)