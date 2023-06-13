По доступности приобретения жилья Ростовская область занимает 62 место

В первом квартале 2022-го, для покупки такой квартиры жителям Ростовской области хватило бы чуть больше пяти с половиной лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовская область заняла 62 место в стране по доступности приобретения жилья. По данным ria.ru, в среднем квартиру площадью 60 кв.м в регионе можно купить за 4,7 млн рублей.

Эксперты подсчитали, что для приобретения типовой двухкомнатной квартиры на вторичном рынке жилья дончанам потребуется около семи с половиной лет. При этом показатель упал по сравнению с прошлым годом. В первом квартале 2022-го, для покупки такой квартиры жителям Ростовской области хватило бы чуть больше пяти с половиной лет.

Одна из главных причин снижения доступности специалисты назвали непропорциональный рост стоимости жилья по отношению к уровню доходов населения.

В соседнем Краснодарском крае для покупки такой «двушки» (за 10,1 млн рублей в среднем) и вовсе нужно больше 12 лет.

Доступнее всего квартиры оказались на севере России. Благодаря высоким зарплатам и небольшой востребованности жилья приобрести двухкомнатную квартиру можно меньше чем за три года (при стоимости около 5,3 млн рублей).

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(Подробности)