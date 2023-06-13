С травмами мальчика доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Цимлянске водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 13 июня около 15 часов.
По предварительной информации, 62-летний водитель «Хэндэ Санта-Фе» двигался по улице Социалистической. В этот момент на проезжую часть вышел 10-летний мальчик. Водитель не успел притормозить и сбил ребенка. Известно, что юный пешеход переходил проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте.
- В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП, - сообщили в ведомстве.
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