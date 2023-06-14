В среду в Ростове ожидается переменная облачность и +26

В Ростове ожидается переменная облачность Фото: Лейла МИРИШОВА

В среду в Ростове-на-Дону синоптики прогнозируют переменную облачность. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».

Так, 14 июня в Ростове ожидается переменная облачность. Утром возможен небольшой дождь, а столбики термометров поднимутся до +24…+26 градусов. К вечеру небо сильнее затянет тучами, а в городе станет прохладнее до +22. Порывы ветра достигнут до шести метров в секунду.

В четверг, 15 июня, погода в городе будет аналогичной.

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(Подробности)