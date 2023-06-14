Из СВО в Ростов вернули мобилизованного отца ребенка-инвалида

Руководство воинской части с первого раза не вернули демобилизованного. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ростов, домой, вернули из зоны специальной военной операции отца ребенка-инвалида, сообщила в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина.

Мужчина — единственный кормилец в семье, его супруга не работает, все время уделяя ребенку-инвалиду.

Екатерина Стенякина отметила, что все началось еще в ноябре 2022 года. Ей тогда пришлось обратиться в Минобороны и к губернатору Василию Голубеву, который возглавляет комиссию по мобилизации. Они приняли решение демобилизовать ростовчанина.

Руководство воинской части, где служит боец, получило уведомление о демобилизации отца ребенка-инвалида, но не спешило его выполнять.

— Только повторное обращение в областной комиссариат заставило командиров зашевелиться и сейчас ростовчанин едет домой, к своей семье, — отметила депутат.

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