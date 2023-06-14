В Новочеркасске выделили миллион рублей на обновление оргтехники в МФЦ

Время ожидания в очереди в многофункциональных центрах не должно превышать четверти часа.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Из бюджета Новочеркасска выделен миллион рублей на покупку современной компьютерной техники в МФЦ. Об этом сообщается на сайте администрации города.
– Новое оборудование, а это 22 системных блока, 7 мониторов и 10 многофункциональных устройств появятся во всех офисах МФЦ в скором времени. Благодаря этому специалисты смогут быстро и качественно оказывать услуги населению, – рассказывает Надежда Косоротова, директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Новочеркасска.
Кроме того, Надежда Косоротова добавила, что многофункциональные центры предоставляют все больше услуг. А вот количество персонала в них не увеличивается. Поэтому предоставлять услуги на должном уровне в МФЦ на данный момент можно за счет повышения качества работы техники, чего, собственно, и стараются добиться в Новочеркасске.
Напомним, что время ожидания в очереди в многофункциональных центрах не должно превышать четверти часа.
Сегодня в казачьей столице работают 7 офисов МФЦ, главный располагается на улице Дворцовой. Всего для обслуживания жителей Новочеркасска доступны 43 окна.
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