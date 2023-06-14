В Ростовской области двое сирот получили жилье по требованию прокуратуры

Девушкам было положено жилье с 2020 года. Однако получили они его только сейчас. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Аксайском районе Ростовской области две девушки-сироты получили жилье благодаря действиям сотрудников прокуратуры. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

– Установлено, что две девушки относятся к категории лиц из числа детей-сирот и имеют право на получение благоустроенного жилья, однако с 2020 года им не обеспечены, – прокомментировали в прокуратуре.

В результате, в связи с нарушением закона, поступило обращение в суд. Прокуратура направила исковые заявления, в которых требовала администрацию Аксайского района ликвидировать обнаруженные нарушения и обеспечить девушек квадратными метрами.

Суд требования удовлетворил. Девушки наконец могут обустраивать собственные квартиры и праздновать новоселье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алексей Логвиненко взял на контроль вопросы ростовчан по квартире сироты, аварийному жилью и благоустройству

Во время личного приема граждан к главе администрации обратились за решением сложных вопросов (подробнее)